Hitit üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Azimli hakkında soruşturma başlatıldı.

2008 yılında yayınladığı 'Siyeri Farklı Okumak' adlı kitabında Hz. Peygambere kastı aşan ifadeler kullandığı gerekçesiyle sosyal medyada başlatılan tepkilere ilişkin üniversite soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Üniversitemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Azimli'nin 2008 yılında yayınlamış olduğu 'Siyeri Farklı Okumak” isimli kitabı hakkında sosyal medya mecralarında yapılan paylaşımlar ve iddiaların dikkate alınarak, idari soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, “Üniversite yönetimi olarak, Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v) ile ilgili kastı aşan hiçbir yakışıksız ifadeyi uygun görmemekte ve süreci yakından takip etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2022, 18:38