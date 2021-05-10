Aziz Mahmud Hüdayi Camii inşaatı yakında başlıyor

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Aziz Mahmud Hüdayi Camii inşaatının yakında başlaması planlanıyor.

Ulukavak Mahallesi Köprübaşı 37. Sokak (Altın Çocuk Anaokulu yanı) Güneş Gross civarında inşaa edilecek cami, yapılaşmanın yoğunlaştığı bölgedeki ibadethane ihtiyacına cevap verecek.

Aziz Mahmud Hüdayi Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği yönetimi adına açıklamalarda bulunan Barbaros Kayalar, 2 bin 280 metrekare alan üzerine inşaa edilecek cami projesi hakkında bilgiler verdi.

Barbaros Kayalar, Osmanlı döneminde yaşayan mutasavvıf ve şair Aziz Mahmud Hüdayi’nin ismini taşıyacak olan camide aynı anda yüzlerce kişinin ibadet edebileceğini kaydetti.

Mehmet Çeşmeci başkanlığındaki dernek yönetiminde Kerep Aksoy, Süleyman Açık ve Vedat Yılmaz gibi isimlerin de görev aldığını belirten Kayalar, Ulukavak Mahallesi’ne yeni bir cami kazandırmak için kolları sıvadıklarını açıkladı.

HAYIRSEVERLERE ÇAĞRI

Çorum Belediyesi tarafından ibadethane yeri olarak işaretlenen alanda çalışmalara başladıklarını anlatan Barbaros Kayalar, söz konusu alanda mülkiyet hakkı bulunan arsa sahipleri ile hayırseverlerin desteğini beklediklerini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı onayı ve Çorum Müftülüğü oluru doğrultusunda çalışmalara başladıklarını dile getiren Kayalar, “Arsa devir işlemleri tamamlandıktan sonra en yakın zamanda cami inşaatına başlamayı ve önümüzdeki dönemde ibadete sunmayı hedefliyoruz” dedi.

40 yılı aşkın süredir iskânın olduğu Köprübaşı semtindeki ibadethane ihtiyacına son vermek istediklerini vurgulayan Kayalar, mahalle sakinlerini de cami için elbirliği yapmaya davet etti. Kayalar, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Hz. İbrahim Camii ile İlim Yayma Camii arasındaki bir kilometrelik mesafede hiç bir ibadethane bulunmuyor. Bu bölgede yer alan Köprübaşı semtinde inşaa edeceğimiz Aziz Mahmud Hüdayi Camii, 40 yıllık ibadethane özlemine son verecek.

Çevresindeki diğer yapılarla birlikte adeta külliyeye dönüşecek cami inşaatına yapılacak bağışlar, yasaya göre hayır sahiplerine vergi muafiyeti imkanı da sunuyor.

Aziz Mahmud Hüdayi Camii inşaatına bağışta bulunmak isteyenler Ulukavak Mahallesi Köprübaşı 37. Sokak’taki Dernek Büromuza başvurabilir, 0505 243 21 80 ve 0533 390 73 13 numaralı telefonlarımızdan detaylı bilgi alabilirler.

Nakdi yardım dışında inşaat malzemesi olarak ayni yardımda bulunmak isteyenlerin, öncelikle Derneğimizle irtibata geçmelerini rica ediyoruz.

Bugüne kadar, Aziz Mahmud Hüdayi Camii yapımı için katkıda bulunan ve yardımlarını esirgemeyen tüm hayırseverlere teşekkür ediyor, desteklerinin devamını diliyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2021, 18:48