Baba-kız aynı gün toprağa verildi

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kanser tedavisi gören 53 yaşındaki aşcı Etem Ergen ile evinde ölü bulunan kızı 23 yaşındaki Gizem Ergün, aynı gün gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek hayata veda eden aşçı

Baba ve kızın aynı gün vefat etmesi derin bir üzüntüyle karşılanırken, iki cenazeyi yan yana toprağa verdi.

Etem Ergen ve kızı Gizem Ergen’in cenazeleri Üçköy Köyü Derneğinden alınarak öğle namazına müteakip köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, bazı parti yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2020, 17:47