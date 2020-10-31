Babaanne ve 4 torunu enkaz altından kurtulmayı bekliyor

İzmir’de dün yaşanan 6.6'lık depremde çöken 8 katlı binada oturan Çorumlu Arife Yücel ve 4 torunu enkaz altında kaldığı öğrenildi.

Babaanne ve 4 torunu enkaz altından kurtulmayı bekliyor

İzmir’de dün yaşanan 6.6'lık depremde çöken 8 katlı binada oturan Çorumlu Arife Yücel ve 4 torunu enkaz altında kaldığı öğrenildi.

Çorum merkez Kuşsaray nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen babaanne Arife Yücel ve 4 torunu enkaz altında kurtulmayı bekliyor.

Çöken 8 katlı Rıza Apartmanı'nda oturdukları öğrenilen Çorumlu aileyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bu arada kurtarma ekipleri 8 katlı binanın 4 katının enkazını temizlerken, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları yoğun tempoda sürüyor.

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