Babaanne ve 4 torunu son yolculuklarına uğurlandı

FATİH BATTAR/M.BURAK YALÇIN

İzmir’de yaşanan depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Çorumlu Arife Yücel (60) ve 4 torunu toprağa verildi.

İzmir’den uçakla Ankara’ya getirilen cenazeler, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı morguna kaldırıldı. Arife Yücel ile birlikte torunları 3 yaşındaki Diren, 4 yaşındaki Lena, 6 yaşındaki Vera ve 10 yaşındaki Feda için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda tören düzenlendi.

Cenaze törenine Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Belediye Başkanı Halil ibrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İl Müftüsü Muharrem Biçer, kurum müdüleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yapılan dua ve helallik alınmasının ardından cenazeler toprağa verilmek için Kuşsaray köyüne götürüldü. Kuşsaray Cemevi’nde düzenlenen törenden sonra cenazeler köy mezarlığında toprağa verildi.

ACILI ANNE AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

İzmir’de 6.6 şiddetin yaşanan depremde kızları Vera ve Lena Yücel ile, yeğenleri Diren ve Feda Yücel ve kayınvalidesi Arife Yücel’i kaybeden Nilay Yücel, ayakta durmakta zorlandı.

Kızlarının, yeğenlerinin ve kayınvalidesinin tabutuna sarılarak gözyaşları döken acılı anneyi Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz sakinleştirdi.

‘Beni bırakıp nerelere gittiniz’ diyerek ağlayan Nilay Yücel’in ağıtları, herkesi ağlattı. Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz da acılı annenin yanına giderek, taziye mesajlarını iletti.