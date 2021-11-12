Babacan Çorum’a geliyor

HURŞİT BOZKURT

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan İskilip İlçe Kongresi ve bir dizi ziyaret için 18 Kasım Perşembe günü Çorum’a geliyor.

Deva Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’ı ziyaret ederek, Ali Babacan’ın programı için davetiye verdi.

Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Burak Aralık’ın da hazır bulunduğu ziyarette, Ali Babacan’ın Çorum programı hakkında bilgi veren İl Başkanı Vargeloğlu, Ali Babacan’ın 18 Kasım Perşembe günü saat 11,30’da yapılacak olan İskilip kongresine katılacağını, oradan da Çorum’a gelerek TSO’da 16,30’da basın toplantısı düzenleyeceğini ardından da meslek odası temsilcileri ile toplantı yapacağını söyledi.

Babacan, TSO’daki meslek temsilcileri ile buluşmasının ardından TSO aylık meclis toplantısına katılacak.