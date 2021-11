Babacan’dan havaalanı ve hızlı tren açıklaması

‘Çorum hızlı ulaşım ağını hak eden bir ilimiz’

FATİH BATTAR

İskilip ilçe kongresi için Çorum'a gelen Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Çorum Sanayi ve Ticaret Odası (TSO) Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret etti.

Babacan STK temsilcileri, işadamları ve esnaf oda başkanları ile görüşmesi öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek, Çorum ve ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarının Çorum’un havaalanı ve hızlı tren konusunda DEVA Partisi olarak ne düşündüklerine ilişkin sorusuna yanıt veren Ali Babacan; “Çorum bir şekilde hızlı ulaşım ağlarına entegre edilmesi gereken bir ilimiz. DEVA Partisi olarak her alanda olduğu gibi ulaşım konusunda da bir eylem planı hazırladık. Bu eylem planımızın detaylarını yakın zamanda kamuoyunda paylaşacağız. Eylem planımızda tüm Türkiye için vizyonumuz, atılması gereken adımlar ve öncelikli planlar yer alacak. Çorum herşeyin en güzelini hak ediyor. Hızlı ulaşım ağını hak eden bir ilimiz.” dedi

‘10 TANE NOBEL ÖDÜLLÜ EKONOMİST GELSE EKONOMİ YİNE DÜZELMEZ’

Konuşmasında son günlerde döviz kurlarındaki artış ve ekonomiye ilişkin bir değerlendirmede bulunan Babacan, “Şu anda Türkiye’ye 10 tane Nobel iktisat ödülü almış ekonomist getirseler de şu anki hükümetin iş başında olduğu sürece asla ekonomiyi düzeltemezler. Çözümü biz iktidar değişikliğinde görüyoruz.” diye konuştu

Kötü yönetimin enflasyon yansımasını tek başına Merkez Bankası aracılığıyla düzeltilemeyeceğini ifade eden Babacan; “Ülkenin gidişatı kötü. Bunlar bizim için sürpriz değil. Kötü yönetimin bir sonucu bugünkü yaşananlar. Hükümeti döviz kurları üzerindeki hakimiyetini tamamen elinden kaçırdı. Merkez Bankası’nın ekonomi yönetimindeki rolü ve fonksiyonu sınırlıdır. Türkiye’de çok daha geniş bir çalışma ihtiyaç var. Hükümet 130 milyar dolar rezervi cayır cayır harcadı. Şu anda Türkiye’de eksi 50 milyar dolar rezerv var. Faizle dövizin kontrolü kolay iş değil. Kötü yönetimin enflasyon yansımasını tek başına Merkez Bankası aracılığıyla düzeltilemez. Dolayısıyla bu hükümet iş başında olduğu sürece ülkenin sorunları asla çözülmez. Biz buna kanaat getirdiğimiz için DEVA Partisi’ni kurduk. Ülkenin yepyeni bir siyasi harekete ihtiyaç duyduğunu gördüğümüz için DEVA Partisi’ni kurduk. Daha bunlar iyi günler. Eğer hatalarda ısrar edilirse, yanlışlarda inat edilirse daha beter olur. Hükümetin bir an önce akla, bilime dönmeli. Adaletin olmadığı bir ülkeden ekonominin düzelmesini beklemek bir hayal. Ekonomide ağızlarıyla kuş tutsalar bir şey olmaz. Şu anda Türkiye’ye 10 tane Nobel iktisat ödülü almış ekonomist getirseler de şu anki hükümetin iş başında olduğu sürece asla ekonomiyi düzeltemezler. Çözümü biz iktidar değişikliğinde görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE’YE ÇAĞ ATLATACAK ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ VAR’

Türkiye’de her alanda problemlerin büyüdüğünü aktaran Babacan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü; “Çözülen sorunlar olmadığı gibi yeni yeni sorunlar ortaya çıkıyor. Bunu görüyor, izliyor ve üzülüyoruz ama bir yandan da çözüm üretmek için yoğun gayret içindeyiz. DEVA Partisi olarak kurulduğumuz günden bu yana sürekli olarak her alanda çözüm önerileri geliştiriyoruz. Sadece yanlışları işaret etmiyor, problemleri dillendirmiyoruz. Çözüm önerileri de sunuyoruz. Eylem planlarımızı kamuoyuyla paylaşmaya başladık. Önce tarımla ilgili eylem planlarımızı, ardından da afet yönetimi ve sosyal politikalarla ilgili eylem planlarımızı açıkladık. Eylem planı demek seçimlerden sonra kurulacak hükümetin ilk 90 günde 360 yapacaklarının listesi. Atacağımız her adımın bütçesini mutlaka hesap ediyoruz. Takvim veriyoruz. Bütçesi hesap edilmemiş ve takvime bağlanmamış hiçbir sözde ve taahhütte bulunmuyoruz. Bu ülkemizde ilk defa yapılan bir çalışma. Daha önce hiçbir siyasi parti bu kadar derinlikli eylem planı hazırlığı yapmamıştı. Seçimlerden sonra Türkiye’nin kaybedecek tek bir saati bile olmayacak. Seçimlerden sonra çok hızlı bir şekilde icraat dönemi başlaması lazım. Gerçekleştireceğimiz icraatlerin hazırlığını da şimdiden yapıyoruz. Eğitimden sağlığa, esnaftan sanayiye kadar her kesim için planlarımız var. Sorunları çözecek, Türkiye’ye lig atlatacak çözümlerimiz var.”