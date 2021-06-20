Babalar Günü kahvaltısında buluştular

Çorum Hazır Elbiseciler Esnaf Odası, Babalar Günü dolayısıyla oda üyelerini kahvaltıda buluşturdu.

Kahvaltıya ÇESOB Başkanı Recep Gür, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı Burhan Balcı, 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi yönetici ve personelleri ile yaklaşık 350’ye yakın oda üyesi esnaf eşleriyle birlikte katıldı.

Oda üyesi tüm babaların Babalar Günü'nü ve yine oda üyesi kadınların da geçmiş Anneler Günü'nü kutlayan Hazır Elbiseciler Esnaf Odası Başkanı Necati Şimşek, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çektiği konuşmasında şunları söyledi: “Dünyanın en zor ve yüce görevlerinden birini üstlenmiş, hayatımızın her anında varlıklarıyla bize güç veren, iyiliğin, fedakarlığın ve koşulsuz sevginin timsali olan babalarımızın Babalar Günü'nü kutlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Babalık; yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen, dünyadaki en yüce duygulardan biridir. Baba sevgisi, sevgilerin en büyüğü, en kıymetlisidir. Onları mutlu etmek, emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, gurur duyacakları evlatlar olmak, babalarımız için en büyük armağandır. Bu duygularla başta, büyük bir emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını vatanımız için feda eden aziz şehitlerimizin babaları olmak üzere, tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan, hayatı boyunca maddi ve manevi bütün imkanlarını ailesi için seferber eden tüm babaların, Babalar Günü'nü kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum.”