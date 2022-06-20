Babalar ve çocuklar bu kampta buluştu

YÜKSEL BASAR

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘En Baba Kamp’ etkinliği Cumartesi ve Pazar günleri Çatak Tabiat Parkında gerçekleştirildi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen kampta, sürpriz hediyeler, sportif etkinlikler, akşam yemeği, doğa yürüyüşü ve sabah kahvaltısı ile baba ve çocukları eğlenceli bir gün ve gece geçirdiler.

Çorum Belediyesi ile Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından duyurusu yapılan ‘En Baba Kamp’ etkinliğine 200 baba ve çocuğu 50 çadırla katıldı.

Cumartesi günü saat 13.00’da Çatak Tabiat Parkında toplanan katılımcılar, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak ve müdürlük personeli tarafından karşılandılar. Belirlenen alana ilk olarak baba ve çocukları çadırlarını kurdular. Çadırların kurulmasının ardından belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü görevlileri etkinlik hakkında bilgiler vererek dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında katılımcılara uyarılarda bulundular.

Etkinliğin ilk bölümünde doğa yürüyüşü ve ardından ise sportif yarışmalar yapıldı.

Okçuluk, engelli parkur yarışı, dart, sapan, frizbi, voleybol ve halat çekme oyunları oynanırken baba ve çocuklar hem eğlenme hem de birlikte güzel vakit geçirme imkanı buldular.

Sportif etkinliklerin ardından Çorum Belediyesi tarafından kamp alanında katılımcılara akşam yemeği ikram edildi. Yemeğin ardından verilen serbest zaman sonunda Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Lemzi Çöplü’nün katılımı ile kamp ateşi yakıldı ve etkinlikte bulunan baba ve çocuklara çeşitli hediyeler ile madalya verildi.

Kamp ateşinde katılımcılarla neşeli sohbetler gerçekleştiren Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ikincisini yapmaktan büyük mutluluk duydukları en baba kampı geleneksel hale getirme arzusunda olduklarını belirtti.

Bu tip organizasyonları sıklıkla yapma amacında olduklarını dile getiren Yağbat, yoğun iş hayatı ve yaşam stresinden babaları ve çocuklarını biran olsun uzaklaştırarak keyifli zaman geçirmelerini istediklerini ifade etti ve etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Katılımcıların mutlu olduğunu görmenin memnuniyet verici olduğunu belirten Yağbat annelerden de kendilerine kamp talebi geldiğini söyledi ve anne çocuklara yönelik kampında Çorum Obasında en kısa süre içerisinde gerçekleştirecekleri müjdesini verdi.

Ödül töreni ve fotoğraf çekiminin ardından katılımcılar çadırlarına geçerek doğada uyumanın keyfini çıkarttılar.

Sabah gerçekleştirilen doğa yürüyüşünün ardından dağıtılan fidanlar toprakla buluşturuldu.

Katılımcılar organizasyondan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek başta Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü ve Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak ile tüm personele teşekkürlerini ilettiler.

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2022, 18:18