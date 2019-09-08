Babalar ve çocukları sabah namazında saf tuttu

EROL TAŞKAN

Cihannüma Derneği tarafından Türkiye genelinde 81 ilde sabah namazı buluşması düzenlendi.

Babalar ve çocuklarının aynı safta kıyam edip, huzura vardığı sabah namazı buluşması Çorum’da da büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Ulu Camii’ni dolduran cemaatin arasındaki gençlerin ve çocukların varlığı, sabahın nuruna nur katarken, bu manevi ziyafet sofrasına katılanlar arasında Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Müftü Muharrem Biçer, Cihannüma Derneği Çorum Temsilcisi Hüseyin Kır da yer aldı.

Ellerin semaya açıldığı bereket saatinde edilen dualara, çocukların ve gençlerin dilinden yükselen amin sesleri katıldı.



Cami çıkışı sıcak çorbalarla karşılanan cemaat birbiriyle sohbet edip, bu güzel buluşmaya katkı sağlayan, insanları özendirip kutlu bir davetin sesi olanlara teşekkür edip duacı oldular.