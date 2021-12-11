Babasının öldüğü yerde lokma dağıttı

Çorum'da yaya geçidinde yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren yaşlı adamın kızı, trafik kazalarına dikkati çekmek amacıyla olay yerindeki yaya geçidinde vatandaşlara lokma dağıttı.

Avukat İlayda Avcı Çorum, 3 Aralık'ta meydana gelen kazada ağır yaralanan ve bir gün sonra hastanede vefat eden babası Yaşar Avcı (83) için vatandaşlara lokma dağıtmaya karar verdi.

Aynı zamanda trafik kazalarına dikkati çekmek isteyen Çorum, kazanın meydana geldiği Gazi Caddesi Vergi Dairesi önündeki yaya geçidinin yanına lokma pişirme makinesi kurdurdu.

Eşi İbrahim Çorum ve yakınlarıyla yoldan geçen vatandaşlara lokma tatlısı dağıtan Çorum, "3 Aralık'ta bu yaya geçidinde cinayet işlendi" yazılı pankart ile "Durmadın, can aldın, farkında mısın?" yazılı döviz taşıdı.

Çorum, gazetecilere, babasının daha önce sık sık yaptığı gibi pastaneden börek almak için evden çıktığını, yaya geçidinde yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Kazanın kamera görüntülerinde çarpan sürücünün hiç yavaşlamadığının görüldüğünü anlatan Çorum, "Babam yaya geçidinden yolun karşısına geçerken beyaz bir araç hiç yavaşlamadan, hızını kesmeden babama çarpıyor ve yaklaşık 15-20 metre fırlatıyor. Babam yerde sürükleniyor. Çarpma nedeniyle babamın vücudunda kırık ve çıkıklar meydana geliyor, ayrıca beyin kanaması geçiriyor. Kazayı duyup hastaneye gittiğimizde bize babamızın kurtulma şansının olmadığını söylediler. Hastanede müdahale edildi ama babamı kaybettik." dedi.

Sürücülerin aynı zamanda birer yaya olduğunu belirten ve ağırlığı 2 tona yaklaşan araçların çok daha dikkatli kullanılması gerektiğinin altını çizen Çorum, "Sadece yayalara değil, bir hayvan da geçebilir. 2 tonluk metal yığınıyla hızla gelmek, dikkat ve özen yükümlülüğünün eksikliğidir. Lütfen biraz daha duyarlı, saygılı, özenli davranalım. Bu yarın bizim çocuğumuzun, çok sevdiğimizin başına gelebilir. Benim geldi ama başkalarının canı yanmasın istiyorum. Kazalara dikkati çekmek için lokma dağıtıyoruz. Söyleyecek çok şey var ama sözün bittiği yerdeyiz." diye konuştu.

Çorum, avukat olarak kazayla ilgili soruşturma ve yargılama süreçlerini takip edeceğini dile getirerek "Ancak bu, gideni geri getirmiyor. Önemli olan bunlar yaşanmadan bir şeyler yapılması." ifadesini kullandı.

Çorum'da 3 Aralık'ta Y.B'nin (78) kullandığı otomobil yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Avcı'ya çarpmış, ağır yaralanan Avcı kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamamıştı.

Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2021, 15:29