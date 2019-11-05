Babasının öldürüldüğü olayın aydınlatılması için imza kampanyası başlattı

Kastamonu Üniversitesinin eski Genel Sekreteri Muhiddin Sağlam’ın oğlu Seyfeddin Sağlam, 2012 yılında babasının öldürülmesi olayının aydınlatılması için internet üzerinden imza kampanyası başlattı.

Kastamonu Üniversitesinin eski Genel Sekreteri Muhiddin Sağlam, 2012 yılının Aralık ayında ikamet ettiği Safalan Caddesi Safalan Sitesindeki evine otomobiliyle geldi. Aracını park ettikten sonra binaya girmek üzereyken Muhiddin Sağlam, çevrede pusu kuran şahısların silahlı saldırısı sonrasında göğsüne ve bacağına isabet eden 4 kurşunla yaralandı. Bir vatandaşın evin önünde yaralı bulduğu Sağlam, 112 Acil Servis ekibi tarafından kaldırıldığı Özel İsfendiyar Anadolu Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Sağlam, memleketi Çorum’un İskilip ilçesinde toprağa verilmişti. Olayın üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen Sağlam’ın öldürülmesi olayının aydınlatılamamasına tepki gösteren oğlu Seyfeddin Sağlam, olayın aydınlatılması için internet üzerinden imza kampanyası başlattı.

Dijital imza kampanyası oluşturulmasına olanak sağlayan internet platformu üzerinden kampanya başlatan Seyfeddin Sağlam, kampanyaya, “Kastamonu Üniversitesi Genel Sekreteri merhum Muhiddin Sağlam 27.12.2012 tarihinde suikast sonrasında şehit düşmüştür. Devlet kurumları maalesef gereken hassasiyeti göstermemiş olup soruşturması 2012’den beri devam etmektedir. Davası bile başlamamıştır. Oğlu olarak bu kampanyası başlatmak zorunda kaldım. Belki birinin vicdanına dokunabilirsem olay çözüme kavuşur ve hatta devlet şehitlik hakkını verebilir. Bu konuda yardımcı olabilirseniz biz ailesi olarak çok memnun oluruz” notunu düştü.

(İHA)