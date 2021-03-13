Bacağından vurup kaçtı

Çorum’da bugün öğle saatlerinde kimliği belirlenemeyen küçük bir çocuk, kaldırımdan giden bir adamı bacağından silahla vurup kaçtı.

Olay Sancaktar Cami yanında meydana geldi. Bekir Ö isimli şahıs kaldırımda yürürken silahlı saldırıya uğradı. Güpegündüz herkesin önünde gerçekleşen saldırı sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan şahsa ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021, 19:33