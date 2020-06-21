Bağ bölgelerinde bozuk yollar onarılıyor

Şehrin çeşitli yerlerinde altyapı ve üstyapıda kapsamlı çalışmalar yürüten Çorum Belediyesi, bir yandan da bağ bölgelerinde bozuk yolları onarıyor.

Pandemi sürecinde bağların daha yoğun olarak kullanıldığına dikkat çeken Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bu sebeple şehrin farklı noktalarında bulunan bağ bölgelerinden gelen yol talebinde bir artış olduğunu vurguladı. Başkan Aşgın, "Şehrin farklı noktalarında yol çalışmalarımız devam ediyor. Bu süreçte özellikle bağ bölgelerinden yoğun bir yol talebi geldi. Arkadaşlarımız incelemelerini yaptılar. Uzun bir süredir Ilıca Bağlarında yol bakım onarım çalışmalarımız devam ediyor. Tüm hemşehrilerimize sesleniyorum; bağ bölgelerindeki imar planına göre yola terklerini belediyemize müracaat etmek suretiyle yapsınlar, biz de yolları yapalım" dedi.

Bağ bölgelerinde bazı yollara araçların girmekte zorlandığını söyleyen Başkan Aşgın, imara uygun yapılacak yola terklerden sonra bu yolların asfaltını yapacaklarını, bu sayede de vatandaşların bağlarına bahçelerine ulaşımlarının çok daha kolaylaşacağını ifade etti.



Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2020, 19:10