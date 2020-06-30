Bağ sahiplerine ‘yaprak biti’ uyarısı

FATİH AKBAŞ

Çorum Çiftçi Malları Koruma Başkanı Rafet Altunörs, yaptığı açıklamada bağ ve bahçe sahiplerine yaprak biti ile mücadele uyarısında bulundu.

Bağ ve bahçelerde sık görülen yaprak bitine karşı ilaçlama yapılmasının faydalı olacağını kaydeden Rafet Altunörs, “Bağ ve bahçelerde gerçekleştirilecek ilaçlamanın ağaçlara ve diğer bitkilere çok faydası olacaktır. Özelliklede bu yaprak bitleri uçkun hale geldikten sonra geçmiş yıllarda olduğu gibi şehrin merkezinde yerleşim alanlarına hücum edip insanları rahatsız etmesinin de önüne ilaçlama ile geçilecek. Çorum Belediyesi ekipleri tarafından zaman zaman bağlarda ana arterlerde ilaçlama yapılıyor ama herkes kendi bahçesinde özellikle meyve ağaçlarında ilaçlama yapmadığı sürece çokta etkili olmuyor. Bağ ve bahçe sahipleri de ilaçlama yaparlarsa hem meyve ağaçlarının sağlıklı büyümesi sağlanır hemde bu yaprak bitlerinin uçkun hale gelip yerleşim yerlerinde insanları rahatsız etmesi engellenmiş olur. Yaprak biti ile mücadele sadece bağların değil şehrin sağlığı açısından da çok önemlidir. Vatandaşlarımız yaprak biti ilaçlarını tarım ilaçları satan marketlerde bulmaları mümkün” dedi.

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2020, 20:34