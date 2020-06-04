Bağ sakinleri endişeli

RECEP MEBET

Çomar Barajı çevresindeki bağ sakinleri, silahlı magandalardan dertli.

Haber Merkezimizi arayan bazı vatandaşlar, “Geceleri çevreye rastgele ateş açan magandalar yüzünden huzurumuz kaçtı” diye konuştular.

“Huzur bulmak için doğaya koşuyoruz ama bazı kendini bilmezler yüzünden bağlarda bile güvende değiliz” diyen vatandaşlar, Çomar Barajı çevresindeki güvenlik tedbirlerinin artırılmasını istediler.

Hobi bahçesi sakinlerinin de aynı dertten muzdarip olduğuna işaret eden vatandaşlar, yetkililere seslenerek bölgedeki kontrollerin sıklaştırılmasını talep ettiler.

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2020, 19:20