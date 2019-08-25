‘Bağ yolları tamamlanacak’

MURAT ÇETİN

Çiftçi Malları Koruma Kurulu Başkanı Rafet Altınörs, Hacı Kerim ve Ortakapaklı Bağları'nı ziyaret ederek bağ sakinleriyle buluştu. Altınörs, yolu olmayan hiç bir bağ kalmaması için çalıştıklarını bildirdi.

Bozuk olan bağ yollarının asfaltlanması ve olmayanların da yola kavuşturulması için çalışma yaptıklarını aktaran Rafet Altınörs, bağ sakinleri ile buluşarak taleplerini dinledi.



"Yaşanan sıkıntıları ve talepleri yerinde tespit ettik. Bozuk olan yolların yapılması için ilgili kurumlara girişimlerimizi yapacağız. İnşallah önümüzdeki yıl bu bölgede ciddi bir çalışma yapacağız" diyen Rafet Altınörs, yolu olmayan hiç bir bağ evinin ve bağın kalmayacağını ifade ederek, bağ ve bağ evlerinin yollarının yapılması için çalıştıklarını dile getirdi.