Bağcı’dan Hürkuş selamı

FATİH AKBAŞ

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) tarafından üretilen Hürkuş dün Azerbaycan'da test ve gösterim için havalandı.

Bu tarihi güne Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi hemşehrimiz Doç. Dr. Cahit Bağcı’da tanıklık etti. Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov’un da katıldığı test öncesinde .

Büyükelçi Doç. Dr. Cahit Bağcı, Hürkuş’ın kokpitine çıkarak selam verdi.

Uçuşun ardından pilotlar, Büyükelçi Doç. Dr. Cahit Bağcı ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov hatıra fotoğrafı çektirdiler.