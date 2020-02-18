Bağımlıların mekanı haline gelen metruk bina yıkıldı

Kunduzhan Mahallesi’nde bulunan 3 katlı metruk bina Belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Uzun zamandır kullanılmayan ve metruk halde bulunan 3 katlı bina özellikle alkol bağımlılarının buluşma noktası haline gelen metruk ev için mahalle sakinleri de uzun yılardır binanın yıkılması için talepte bulunuyordu. Çıkan yıkım kararı sonrası ise belediye ekipleri tarafından metruk bina yıkıldı.

Muhtardan Başkan Aşgın’a teşekkür

Kunduzhan Mahallesi Mahalle Muhtarı Kadir Akçal, yıkım için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Daha önce de defalarca metruk evin yıkılması için Belediyeye müracaatta bulunduklarını dile getiren Muhtar Akçal, “Nihayet karar verildi ve yıkıldı. Daha önceden uyuşturucu kullananların mesken tuttukları bir binaydı. Artık mahalleli rahat bir nefes alacak, Belediyemize ve Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Mahalle sakinlerini tedirgin ve rahatsız eden bu tarz metruk binaların yıkımlarının devam etmesini istiyoruz” dedi.



