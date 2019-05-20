‘Bağımsızlık iradesini yansıtan bir milat’

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yıldönümü nedeniyle mesaj yayınlayan CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, “100. yılda tam bağımsız Türkiye’yi Atatürk gençliğiyle kuracağız.” dedi.

“Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak için Samsun’a çıktığı 19 Mayıs 1919 tarihi, bugün de yolumuzu aydınlatan bağımsızlık iradesini yansıtması bakımından bir milattır.” diyen Köse, mesajında şunları dile getirdi:

Nasıl ki, 100 yıl önce birbirine kenetlenerek, yokluk ve yoksulluk içerisinde dahi olsa tüm dünyaya örnek olacak bir destan yazdıysak, bugün de aynı kararlılıktayız. Kurtuluş mücadelesinin başladığı o yıllarda olduğu gibi bugün de zor günlerden geçiyoruz. Gençlerimiz işsizlikle, işçimiz, esnafımız, emeklimiz geçim derdiyle uğraşmakta, hükümetin yarattığı ekonomik krizin derin sancılarıyla boğuşmaktadırlar. 100 yıl önce olduğu gibi çıkış yolumuz, parolamız; bağımsız, üreten, özgür ve demokratik Türkiye’dir. Türk Gençliği bu mirasın öncü neferleridir. “Bütün ümidim gençliktedir” diyen, “cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren gençliktir” diyen Mustafa Kemal Atatürk, Türk gençliğine güvenini her fırsatta dile getirmiş ve Türkiye Cumhuriyeti`ni Türk gençliğine emanet etmiştir.

Bizler de, bu büyük mirasın gerçek sahibi gençlerimizle beraber, aydınlık, tam bağımsız Türkiye’yi, umutla, heyacanla, birlik ve beraberlik içinde kurma hedefindeyiz.”

(Haber Merkezi)