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Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Ramazan Ayı dolayısıyla yardım kampanyası başlattı.

LÖSEV Halkla İlişkiler Sorumlusu Bedriye Doğan, Orta Anadolu Bölge Sorumlusu Berfin Yazıcı ve Çorum Sorumlusu Berna Eker dün gazetemizi ziyaret ettiler.

‘Önce Çocuklar İyileşsin’ sloganıyla düzenlenen yardım kampanyası hakkında açıklamalarda bulunan Bedriye Doğan, “Ramazan Ayı’nda yapacağınız bağışlarla, fitre ve zekatlarınızla yoksul bir aileyi doyurup hasta bir çocuğun iyileşmesine katkı sağlayarak gözü yaşlı bir anneyi güldürebilirsiniz” dedi.

20 yılı geride bırakan LÖSEV’in geleneksel hale getirdiği Ramazan yardımlarının Türkiye’nin dört bir yanındaki lösemili çocuklar ve ailelerine ulaştırıldığını anlatan Doğan, “Derneğimizin ismi ve lösemili çocukların adını kullanıp kapı kapı dolaşarak dergi satmak, sahte kimlik ve makbuzlarla sizden para talep eden dolandırıcılara itibar etmeyin” uyarısında bulundu.

Çorumlu hayırseverlere seslenen Doğan, “Bağışlarınızla hayat kurtarın” diyerek lösemili çocuklar ve ihtiyaç sahibi ailelerine destek vermek isteyen herkesi LÖSEV’in kampanyasına bağışta bulunmaya davet etti.

Bağış kampanyası tanıtımı çerçevesinde Çorum’daki faaliyetlerinin süreceğini dile getiren Berfin Yazıcı ise detaylı bilginin www.losev.org.tr adresinden edinilebileceğini sözlerine ekledi.

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