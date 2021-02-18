RECEP MEBET

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye’deki iç savaştan Türkiye sınırına sığınan mazlumlara yönelik yeni bir yardım kampanyası başlattı.

Konuyla ilgili bilgi veren Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, soğuk kış koşullarında yaşam mücadelesi veren sığınmacılara un, kuru gıda, yakacak ve kıyafet yardımında bulunmayı planladıklarını açıkladı.

“Bağışlarınızla mazlumları ısıtın” çağrısında bulunan Selim Özkabakçı, tüm hayırseverlerin desteğini beklediklerini söyledi.

Hazırlayacakları insani yardımların önümüzdeki günlerde Çorum’dan yola çıkacağını vurgulayan Özkabakçı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“İHH İnsani Yardım Vakfı, sınırımızın yanı başındaki Suriye topraklarında yer alan çadır kamplarında yaşam mücadelesi veren ailelere yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Soğuk kış günlerini ısıtmak için Çorum’dan Suriye’ye uzanan bir yardım köprüsü oluşturacağız. Gıda malzemeleri, bölgedeki insanların birincil ihtiyacı. Öte yandan yağışlarla birlikte çamur deryası içinde kalan ailelerin battaniye, kışlık kıyafet, soba, yakacak gibi yaşam malzemelerine de ihtiyaçları var. Ayni ve nakdi yardımda bulunmak isteyen hayırseverlerimiz, Vakıf Katılım Bankası Çorum Şubesi’ndeki TR17 0021 0000 0001 9001 9000 01 numaralı hesabımıza ‘Suriye’ ibaresini ekleyerek bağışta bulunabilirler. Ayrıca 03642242620 ve 05388777655 insani yardım hatlarımızı arayarak detaylı bilgi alabilirler.”