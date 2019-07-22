Bağlantı çalışmaları devam ediyor

EROL TAŞKAN

Gazi Caddesi'ni Karakeçili Yolu'na bağlayacak noktada kavşak çalışmaları hız kazandı.



Bağlantı noktasında yer alan kaldırımı iş makinalarıyla kazmaya başlayan belediye ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Tamamlanmasının ardından Gazi Caddesi'nin trafik yüküne olumlu katkı sağlayacağı umulan yeniyol bağlantısı, ilk etapta tek şerit üzerinden hizmet verecek.



Valilik istikametinden gelen araçlar Karakeçili Yolu'na giriş yaparak Fatih Caddesi'ne ulaşacak. İkinci şerit üzerinde yer alan ve mahkeme sonucuna göre kamulaştırmayı bekleyen binanın yıkılmasıyla birlikte çift şerit olarak hizmete açılması beklenilen yol, Fatih Caddesi'nden gelen sürücülerin Saat kulesi istikametinde seyretmesine, ayrıca Belediye istikametinden gelen araçların da açılacak orta refüjden sol istikamete dönüp Fatih Caddesi'ne geçiş yapabilecek.

Öngörülen planlamaya göre Fatih Caddesi'nden gelen araçların karşı şeride geçerek Valilik istikameti yönüne seyretmesine izin verilmeyecek.