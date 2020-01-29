‘Bağlar kimsenin çöplüğü değil’

HURŞİT BOZKURT

Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ekipleri, bağlara dökülen hurda ve çöpleri temizletti.

Koruma Kurulu Başkanı Rafet Altunörs, "Bağlar hiç kimsenin hurdalığı ve çöplüğü değil." dedi.

İlice Bağları'nda dere yatağı ve bazı yollara atık malzemeler bırakıldığı yönünde şikayet aldıklarını belirten Rafet Altunörs, bağ sakinlerinin şikayeti üzerine konuya müdahil olduklarını ve gerekli temizlik çalışmalarını yaptırdıklarını açıkladı.

Sorumlu oldukları alanların huzur ve güveninin yanı sıra çevre faktörleri bakımından da takipçisi olacaklarını sözlerine ekleyen Altunörs, hurda ve çöplerin atılacağı alanların belli olduğunu, bağların doğal ve temiz ortamlarının kirletilmemesi gerektiğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2020, 19:35