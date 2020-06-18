Bahar 1. Cadde yenileniyor

Şehrin muhtelif noktalarında yol yapım çalışmalarını sürdüren Çorum Belediyesi, Bahar 1.Cadde'de bozulan yolun 400 metrelik kısmında yenileme çalışmaları başlattı.

Şehrin muhtelif yerlerinde alt ve üstyapı çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Çorum Belediyesi, program doğrultusunda asfalt yenileme çalışmalarına devam ediyor. Mahalle muhtarlarıyla yaptıkları istişareler sonucu öncelikli olarak belirledikleri yerlerden başlayarak asfalt yenileme ve yol çalışmalarının hız kesmediğini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bir taraftan şehre yeni yollar kazandırırken diğer yandan da cadde ve sokaklarda bozulan asfaltları yenilediklerini kaydetti.

Bahçelievler Mahallesi Bahar 1. Cadde ile ilgili kendilerine gelen talepleri değerlendirdiklerin kaydeden Başkan Aşgın, “Bahar 1. Caddenin 20 metre genişliğinde 400 metre uzunluğundaki bölümünde yenileme çalışmalarını başlattık." diye konuştu.



