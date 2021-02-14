Baharın müjdecisi

RECEP MEBET

İlkbaharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Çorum’da kar yağışı beklentisi devam ediyor.

Öte yandan Merkeze bağlı köylerde gün yüzüne çıkan çiğdemler, adeta Çorum’a baharın geldiğini müjdeliyor.

ÇİĞDEM AŞI VAKTİ

Topladığı çiğdemleri kökleriyle birlikte demetleyen bazı çocuklar, baharı muştulayan sarı çiçekleri sevdiklerine hediye ederken yetişkinler de yaşanan sevince ortak oluyor.

‘Çiğdem Aşı’ geleneğinin vaktinin geldiğini belirten bazı vatandaşlar ise baharı özleyenlerin büyük ilgi gösterdiği sarı çiçeklerin bir süre sonra hazan olacağına işaret ederek, “elinizi çabuk tutun” uyarısında bulunuyor.