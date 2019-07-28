Bahçeli Çorum’da mola verdi

FATİH BATTAR

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, Amasya programı öncesi Çorum’da mola verdi.

31 Mart Mahalli İdariler seçiminde MHP’nin kazandığı il ve ilçe ziyaretlerini sürdüren MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, Amasya ziyareti öncesi Çorum’da mola verdi.

Çorum’da bir restoranda vatandaşlarla ve partililerle bir araya gelen Bahçeli, MHP Çorum İl Başkanı Arslan Kaynar ve MHP İl Yönetimi ile sohbet etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkan yardımcıları Edip Semih Yalçın, Deniz Depboylu ve Sadir Durmaz, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ile divan üyeleri eşlik etti.

Bahçeli, Çorum’da mola verdikten sonra Amasya’ya geçti.