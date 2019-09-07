Bahçelievler altyapı istiyor

EMİNE GİZEM YENİLMEZEL

Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe, ‘Mahallelerimiz’ adlı yazı dizimiz için konuştu.



- Bize mahallenizi tanıtır mısınız?

"Bahçelievler, Çorum'un ikinci büyük mahallesi. Elit bir mahalle olmasına rağmen hem kalbur altı hem kalburüstü bir nüfus yapısına sahip. Atatürk Anıtı ve Yunus Emre Parkı, Hacı Bektaş Veli Parkı ve Kültür Merkezi, Sağlık İl Müdürlüğü ve Eski Devlet Hastanesi mahallemiz sınırları içinde yer alıyor."



- Kaç dönemdir muhtarsınız?

" 9-10 yıldır muhtarlık yapıyorum. Yaptığım işten, vatandaşlarımıza hizmet etmekten çok memnunum."



- Kendinizden bahseder misiniz?

"1959 yılında Çorum’un Çalyayla Köyü’nde doğdum. İlkokul mezunuyum. 39 yıldır esnaflık yapıyorum. 4 evlat babasıyım. Çok şükür çocuklarımı yetiştirdim hepsi ekmek sahibi oldu. Muhtarlığı maddi beklentiyle değil maneviyatını düşünüp severek yapıyorum."



- Mahallenizde ön plana çıkan, görülmesini tavsiye ettiğiniz yeler var mı?

"Yunus Emre Parkı, Pir Baba Çamlığı, Hünkar Hacı Bektaş Veli Parkı, Belediye Kültür Merkezi mahallemizde ön plana çıkan yerler. İlerleyen günlerde mahallemize ikinci bir kültür merkezi daha yapılması planlanıyor. Ayrıca vatandaşlarımız fatura ve vergilerini Bahabey Caddesi’ndeki Kültür Merkezi’nde hizmete sunulan bankodan ödeyebilirler."



- Mahallenizin en büyük sorunu nedir?

"Mahallemizin eksikleri var elbet, sınırlarımız geniş olduğundan sorunlar bitmiyor. En büyük sorunumuz asfalt ve kaldırımların yetersiz olması. Dumlupınar, Sülüklü Evler 34. Sokakta, Mehmet Akif Ersoy 8. Sokak da asfalt bekleyen yerler arasında.

PTT ve Türk Telekom hizmetleri hususunda da bazı taleplerimiz var. Mesala bazı semtlerde internet bağlantısı sıkıntısı yaşanıyor. YEDAŞ açısından da bazı altyapı ihtiyaçlarımız bulunuyor. Zira bazı bölgelerde elektrik hatlarının yeraltına alınmasını istiyoruz.

Çamlık Caddesi’nde, Atatürk Anıtı’nın etrafında gençler kaykay yapıyor. Bu spora ilgi duyan gençler için düzenlenme yapılmasını istiyoruz. Böylece kaykaycı gençlerin Atatürk Anıtı çevresi yerine daha sağlıklı bir piste kavuşacaklarını düşünüyoruz."



- Yetkililerden talepleriniz nelerdir?

"Devlet Hastanesi eski binasının yeniden hizmete sunulmasını istiyoruz. Mevcut haliyle bazı polikliniklerin bulunduğu hastanedeki doktor sayısının artırılmasını bekliyoruz.

Uygun alanlara Belediye tarafından spor sahası yapılmasını istiyoruz. Gençlerimiz için bu tür sosyal ve sportif mekânlara ihtiyaç var.

Öte yandan tüm mahallelere ayrım yapılmaksızın hizmet sunulmasını istiyoruz."



- Mahalle sakinlerine iletmek istediğiniz mesajınız var mı?

"Mahallemizin eksiklerini vatandaşlarımız bize bildirmeye devam etsin, biz de yukarı mercilere iletelim. Vatandaşlarımızdan saygı, samimiyet ve sabırlı olmalarını istiyorum.”