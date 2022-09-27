FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi Bahçelievler İlkokulu çevresinde temizlik çalışması başlattı.

Gazetemizde geçtiğimiz günlerde yayınlanan, ‘Bahçelievler velileri okul çevresinde temizlik istiyor’ başlıklı haberimizde velilerin, okulun yeniden inşa edilmesi nedeniyle bahçe duvarının yeniden yapılmasına rağmen eski duvarın yıkılmadığı ve bununda hem öğrenciler, hem de çevre sakinleri için risk oluşturduğu şeklinde ki taleplerini dile getirmiştik. Çorum Belediyesi de önceki gün artık kullanılmayan eski duvarın yıkımı ve çevre temizliği için çalışma başlattı.

Veliler, okul çevresinin öğrenciler için daha güvenli hale getirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, gösterdiği duyarlılıktan dolayı Belediye Başkanı Dr. Hali İbrahim Aşgın’a teşekkür ettiler.