Bahçelievler velileri okul çevresinde temizlik istiyor

EROL TAŞKAN

Bahçelievler İlkokulu çevresinde bulunan eski duvar ve inşaat artıkları başka minik öğrenciler olmak üzere çevre sakinleri için risk oluşturuyor.

Veliler, hem çevre düzeni hem de tehlikesi bakımından görüntünün yakışmadığını ifade ederek, okul binasına ve insana yakışır bir çevre temizliği ve düzenlemesi istiyor.

Uzun süredir okul çevresinin kötü görünüm ve tehlike arz ettiğine vurgu yapan veliler, “Eski okul duvarı olduğu yerde kaldı, yeni duvar yaklaşık iki metre geçilerek inşa edildi. Her iki duvarın arasında yer alan inşaat artıkları çevre kirliliği oluşturmakla birlikte, daha kötüsü de çocuklarımız için risk oluşturuyor. Öte yandan eski duvarın yıkılıp ortadan kaldırılmasıyla birlikte trafik bakımından da çok sıkışık olan yok da rahatlamış ve trafik akışı daha da güvenli hale gelmiş olacak. Burasının temizlenmesi ve riskin ortadan kaldırılması için yetkililerden konuya el atmasını bekliyoruz. Aksi durumda, yarın bir çocuğumuzun başına bir şey geldikten sonra önlem alınması, geç kalınmış bir çaba olabilir.” sözleriyle taleplerini dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2022, 18:48