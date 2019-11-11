Bahçeşehir Koleji Atatürk’ü andı

Bahçeşehir Koleji Çorum Kampüsü’nde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81. yılı nedeniyle anma töreni yapıldı.

10 Kasım Atatürk’ü anma programına Bahçeşehir Koleji Çorum Kampüsü Anaokul-İlkokul-Ortaokul Müdürü Hakan Şahindoğan, Bahçeşehir Koleji Çorum Kampüsü Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Hüseyin Hastaoğlu, Okul Aile Birliği Başkanı Özden Sak, öğrenci velileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Yapılan açıklamaya göre anma programı, okul bahçesinde yer alan Atatürk Büstüne çelenklerin sunulması, siren eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı. Okul konferans salonunda devam eden programın açış konuşmasını yapan Bahçeşehir Koleji Çorum Kampüsü Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Hüseyin Hastaoğlu, Atatürk’ün ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma savaşının yanında iyi bir devlet adamı, iyi bir lider olduğunu söyledi. Bahçeşehir Koleji öğretmen ve öğrencileri olarak O’nun açtığı yolda yılmadan ve yorulmadan gideceklerini vurguladı.

Hastaoğlu’nun konuşmasının ardından Atatürk ile ilgili belgesel ve öğrencilerin hazırladığı gösteriler izlendi. Öğrencilerin gösterileri arasında zeybek eşliğinde ‘Son Mektup’ şiiri seslendirildi. Atatürk’ün çok sevdiği ‘Fikrimin İnce Gülü’ şarkısı eşliğinde vals gösterileri, lirik dans, okul müzik öğretmenlerinin hazırladığı okul korosunun seslendirdiği müzik parçaları beğeniyle izlendi.

Öte yandan hafta boyunca okul panolarında Atatürk’ün hayatı ve eserlerini konu alan görseller, derslerde 10 Kasım ve Atatürk konularında bilgilendirme çalışmaları ile devam edileceği belirtildi. (Haber Merkezi)