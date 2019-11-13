Bahçeşehir Koleji Kargı yaylalarını gezdi

Çorum Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi Gezi ve Gözlem Kulübü, zengin bir doğaya sahip Kargı ilçesine gezi düzenledi.

Gezi ve gözlem gezisi, Bahçeşehir Kolejlerinde uygulanmakta olan Master 6 programı çalışmaları kapsamında yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre, gezi ve gözlem amaçlı geziye Bahçeşehir Koleji Çorum Kampüsü Tarih Öğretmeni Ufuk Han Çimen, Coğrafya Öğretmeni Esra Demirkan ve öğrenciler katıldı. Gezide öğrencilerin doğa ile iç içe olmaları, Çorum’un ve ülkemizin doğal zenginliklerini tanımaları ve kendilerine güven duymaları açısından büyük bir kazanım sağladı.

Kargı yaylalarına yapılan gezinin 10 Kasım gününe gelmesi münasebetiyle saat 09.05’te saygı duruşunda bulunularak Atatürk anılarak Türk büyüklerine karşı duyarlılık duygusu sergilendi.