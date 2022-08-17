Bahçeşehir Koleji’nde yeni eğitim öğretim yılı heyecanı

Çorum Bahçeşehir Koleji’nde yeni eğitim öğretim yılı öncesinde hazırlıklar başladı.

Bahçeşehir Kolejleri 65 ilde 153 kampüste eş zamanlı olarak 2022-2023 eğitim öğretim yılı öncesinde güçlü eğitim kadrosunda bulunan öğretmenlerinin hizmet içi eğitimlerine başladı.

Çorum Bahçeşehir Koleji Kampüs Müdürü olarak göreve başlayan Özgen Bıyıkoğlu, yeni eğitim öğretim dönemi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Eğitimde öncü olma misyonumuzla öğrencilerimizi bugünün ve geleceğin dünyası için donanımlı bireyler olarak yetiştiriyoruz. Bu misyonumuzu daha çok çocuğa ulaştırmak üzere okula kabul bursluluk sınavlarımızda, sonuçlara göre akademik başarı sağlayan öğrencilere yüzde 100’e varan eğitim bursu imkanı sunuyoruz.

‘STEM’İ UYGULAYAN İLK EĞİTİM KURUMLARINDANIZ’

Türkiye’de STEM eğitimini uygulayan ilk eğitim kurumları içinde yer alıyoruz. Kişiye Özgü Öğretim Modeli(KÖM), Yapay Zeka Okuryazarlığı, Master6, Master Junior, Master First, Çift Dilli Eğitim gibi eğitim modelleri, Robotik Kodlama, Sosyal Takip Programı, Mentorluk gibi uygulamalarla eğitimdeki yenilikçilik vizyonumuzu sürdürüyoruz.

‘GELECEĞİN TEKNOLOJİSİNE YÖN VERECEK , BİLİM İNSANLARINI YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ’

Gençlerimizi geleceğin teknolojisine yön verecek, ülkemizi küresel ölçekte teknoloji liderleri arasında konumlandıracak genç bilim insanlarını yetiştirmeyi hedefliyoruz.

TECRÜBELİ VE GÜÇLÜ EĞİTİM KADROSU

Öğrencilerimizin geleceklerinde belirleyici olan ulusal sınavlara en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlamak için tecrübeli ve güçlü eğitim kadromuzla çalışmalarımızı verimli ve etkili biçimde devam ettiriyoruz. Yapay Zeka Tabanlı Metodbox ile sınavlara hazırlanan öğrencilerimize etkin ölçme ve değerlendirme araçları ile AGİS, YKS ve deneme sınavları ile kazanım eksiklerini tamamlama olanağı sağlıyoruz. Çorum Bahçeşehir Koleji eğitim kurumu olarak tek hedefimiz, öğrencilerimizin bugünün ve geleceğin dünyasında kendileri ve dünya için fark yaratan bireyler olarak yetişmeleri. Bu vizyonu Çorum’da yaşatabilmek ve kaliteli eğitimi her çocuğumuza ulaştırabilmek için elimizden gelen gayreti tüm ekibimizle birlikte göstereceğiz. 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin eğitimlerine katkı sunacak başta okulumuz yöneticilerine, öğretmenlerine, her zaman bizlere destek olacak ebeveynlerimize şimdiden teşekkürlerimi sunar, sağlıklı, mutlu, başarılı ve üretken bir eğitim öğretim yılı geçirmeyi temenni ederim. Mesleki kariyer yolculuğunda 20. yılını, Bahçeşehir Koleji ailesinde 5. yılını tamamlamış bir eğitimci olarak tüm çocuklarımızı kaliteli bir eğitimle tekrardan buluşturmanın heyecanını yaşadığımı da ayrıca belirtmek isterim”dedi. (Advertorial)