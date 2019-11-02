Bahçeşehir Koleji’nden ‘Kıyı Temizliği’

Bahçeşehir Koleji Okulları Türkiye genelinde ‘Tek Evimiz Dünya’ sloganıyla başlattığı sosyal sorumluluk projesinde kapsamında Çorum’da da Çorum Barajı’nda çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi.

Türkiye’nin her kıyısında, Rize’den Hatay’a kadar kampüsleri bulunun Bahçeşehir Koleji olarak çevre kirliliğine dikkat çekmek ve daha temiz bir dünya için 8.333 km olan kıyılarımızda Türkiye’nin en büyük “Kıyı Temizliği” hareketini başlattı.

Çorum Bahçeşehir Koleji “Tek Evimiz Dünya” sloganıyla Türkiye genelindeki Bahçeşehir Kolejleri ile birlikte aynı gün ve aynı saat diliminde “Kıyı Temizliği” etkinliği düzenledi.

Gönüllülük esasına dayanan sosyal sorumluluk projesi “Kıyı Temizliği” etkinliğine Bahçeşehir Çorum Koleji Anaokul-İlkokul-Ortaokul Müdürü Hakan Şahindoğan, Bahçeşehir Çorum Koleji Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Hüseyin Hastaoğlu, Bahçeşehir Koleji Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Eczacı Özden Sak, Okul Aile Birliği üyeleri, öğretmenler ve öğrencilerden oluşan kalabalık bir grup katıldı. Bu etkinlikle, doğaya sahip çıkma ve çevre temizliğine dikkat çekerek farkındalık yaratmak hedeflendi. Çorum Barajı çevresinde bulunan teneke, plastik, kâğıt ve diğer atıklar çöp poşetlerine toplanarak konteynerlere dolduruldu.

“Kıyı Temizliği” etkinliği Bahçeşehir Çorum Kolejinden bir öğrencinin okuduğu basın bildirisi ile sonlandırıldı. Okunan basın bildirisi; “Evlerimizin içini her zaman temiz tutuyoruz. Ayakkabıyla girmiyor, çöplerimizi yerlere atmıyoruz. Bizler, dünyamızın evimiz olduğunu biliyoruz ve büyüklerimizin de bunun farkında olmasını istiyoruz. Dünya bizim gerçek evimiz. Yaşadığımız evlerin içine gösterdiğimiz özeni, çevremize de göstermeliyiz. Gezegenimizin dörtte üçünü denizler ve okyanuslar kaplar. Yaşamın başladığı yer olan denizler ve okyanuslar, yaşamın devam edebilmesi için de çok önemlidir. Bu nedenle temiz tutmaya denizlerden başlamalıyız. Bugün Türkiye’nin dört bir yanındaki arkadaşlarımızla birlikte yaşadığımız şehrin kıyılarında atıkları topluyoruz. Amacımız insanların yarattığı bu kirliliğin son bulması için farkındalık yaratmak. Topladığımız her atık, bizim geleceğimiz için bir tehdittir. Temiz denizler, temiz kıyılar, temiz sokaklar ve temiz bir dünya en çok biz çocukların hakkı. Bahçeşehir Koleji Çorum Kampüsü olarak bizlerden sonraki nesillere, böyle bir temizlik hareketine girişmek zorunda olmadıkları bir dünya bırakmak için buradayız! Bize katılın, bize kulak verin ve bu bilinçlenme hareketini çevrenize yayın! Dünya bizim evimiz! Evimize sahip çıkıyoruz!”