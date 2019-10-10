Bahri Ertek dualarla anıldı

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Halk Oyunları Uzmanı hemşehrimiz merhum Bahri Ertek, vefatının 6. yıl dönümünde Çorum’da düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Bahri Ertek’in kardeşi Fahri Ertek’in evsahipliği yaptığı anma etkinliklerine, halk oyunları üstadının eşi Dorette Endenburg Ertek, kız kardeşi Gülşen Ertek ile bazı yakınları ve arkadaşları katıldı.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar’ın da hazır bulunduğu anma programına halk oyunlarına gönül veren isimler iştirak etti.



HALK OYUNLARI ÜSTADI DUALARLA ANILDI

Anma programına katılanlar dün öğle namazının ardından Bahri Ertek’in Ulu Mezarlık’taki kabri başında buluştu.

Ulucamii İmam Hatibi Mustafa Gökmen’in Kuran-ı Kerim tilaveti ve yaptığı duanın ardından söz alan Fahri Ertek, merhum ağabeyi Bahri Ertek’i anlattı. Ertek, “Ağabeyimin hatırasına sahip çıkarak anma programına katılan değerli dostlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Duygusal anların yaşandığı anma programında Bahri Ertek’in eşi, kardeşleri ve dostları tarafından kabre çiçek demetleri bırakıldı.

Erdal’ın Yeri adlı restorandaki mevlid yemeği ile devam eden anma etkinlikleri ikindi namazı öncesinde Ulucamii’de okunan mevlid-i şerif ve dualarla sona erdi.



ÖMRÜNÜ HALK OYUNLARINA ADADI

Folklor alanındaki 50 yıllık tecrübesi ile ulusal ve uluslararası pek çok projeye imza atan Bahri Ertek, ömrünü halk oyunlarına adadı.

Japonya’dan Amerika’ya, dünyanın dört bir yanına Çorum kültürünü taşıyan Ertek, halkoyunları alanındaki engin tecrübesiyle her kesimden insanın sevgi ve saygısını kazandı.

Gönüllü bir kültür elçisi olarak pek çok kurum ve kuruluşun dahi altından kalkamayacağı organizasyonlar gerçekleştiren Ertek, koordine ettiği projeler dahilinde Japonya başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda halk oyunları meraklısını Türkiye’ye getirmişti.