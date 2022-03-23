Bakan bir günde dönüş yaptı

EROL TAŞKAN

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu önceki gün Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer’i ziyaret ederek, Çorum’un taleplerini iletti.

Erol Kavuncu’yu cep telefonundan arayan Bakan Özer, öncelikli taleplerin karşılanacağı müjdesini verdi.

Bakan’ın verdiği müjdeyle ilgili bilgi veren Kavuncu, “Çorum Merkez’de 12 derslikli Özel Eğitim Okulumuz ihale edilecek. İskilip Spor Salonumuz ihale edilecek. Şehit Osman Aslan Kız AİHL’nin yarım kalan pansiyon inşaatının tamamlanması için ödenek gönderilecek. Türkiyem İHO’nun taşınacağı, daha önce ilahiyat fakültesi olarak kullanılan okulun tadilatı için bakım onarım ödeneği gönderilecek.” dedi.

AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu, “Hayırlı olsun” sözleriyle yaptığı açıklamada şunları ifade etti; “Dün Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Mahmut Özer Beyi ziyaretimizde; ilimizin eğitim öğretimle ilgili öncelikli taleplerini aktarmıştık. Bu gün Sayın. Bakanımız cep telefonumuzdan bizzat arayarak, öncelikli olan taleplerimizin karşılanacağı müjdesini verdiler. Bu kapsamda; Çorum Merkez 12 Derslikli Özel Eğitim Okulu’muz ihale edilecek. 2- İskilip Spor Salonu’muz ihale edilecek. Şehit Osman Aslan Kız AİHL’nin yarım kalan pansiyon inşaatının tamamlanması için ödenek gönderilecek. Türkiyem İHO’nun taşınacağı, daha önce ilahiyat fakültesi olarak kullanılan okulun tadilatı için bakım onarım ödeneği gönderilecek. Değerli Bakanımıza ilimizin öncelikli taleplerine hızlı bir şekilde olumlu dönüşleri başta olmak üzere kadim şehrimiz Çorum’a kazandırdıkları yatırım ve hizmetler için hemşehrilerimiz ve eğitim camiamız adına teşekkür ediyorum.”