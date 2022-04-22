Bakan Bozdağ ile ek bina  ve Adli Tıp Merkezi istişaresi

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı ziyaret etti. Ziyarette Çorum’da yürütülen adalet projeleri istişare edildi.

Bakan Bozdağ ile ek bina  ve Adli Tıp Merkezi istişaresi

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı ziyaret etti. Ziyarette Çorum’da yürütülen adalet projeleri istişare edildi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı ziyareti ile ilgili açıklama yapan Milletvekili Erol Kavuncu, “Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a hayırlı olsun dileklerimizi ilettim. Çorum Adalet Sarayının yanında inşa edilecek ek adliye binamız ile Adli Tıp Merkezi talebimiz konusunda istişarelerde bulunduk. Sayın Bakanımıza ilgi, alaka ve taleplerimize olumlu yaklaşımları için teşekkür ediyorum”dedi. (Haber Merkezi)
 

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YORUMLAR
Birbilen
Birbilen - 5 saat Önce

İşiniz gücünüz inşaat zaten. Bir fabrika yapmayın ama! Hep içi boş idari binalar! İnşaatından biri nemalancak, yandaşlara da iş kapısı olacak!

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