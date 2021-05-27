Bakan Derya Yanık’ı protesto ettiler

FATİH BATTAR

Çorum’da Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyesi kadınlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın kadına şiddet olaylarındaki artışın “tolere edilebilir düzeyde” şeklinde açıklamalarına tepki göstererek, istifaya çağırdı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyesi kadınlar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü önünde bir araya gelerek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın kadına şiddet ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Eylemde KESK’li kadınlar adına bir konuşma yapan Nurcan Hasırcı Doğan; “Bakan Derya Yanık bu sözleriyle iktidarın kadına yaklaşımını bir kez daha ortaya koymuştur. Ataerkil kapitalist sistemin yarattığı ayrımcılık ve eşitsizliği pandemi boyunca boyutlanarak artması, sayın bakan için sıradan bir mesele olarak görülmektedir. Sayın bakana buradan sesleniyoruz. Kadına yönelik şiddeti münferit ve meşru gören anlayışınızdan, kadın düşmanı politikanızdan vazgeçin. Biz kadınların tahammülü kalmadı. Kadına yönelik şiddet tolere edilemez. Bizim bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok. Yaptığınız bu açıklamaları savunmak yerine kadınlardan özür dilemeli ve derhal istifa etmelisiniz.” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2021, 11:11