Bakan Dönmez, Çorum'a geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 1 Kasım Cuma günü Çorum'a geliyor.

Bakan Dönmez, Oğuzlar'ın yıllardır özlemle beklediği doğalgaz açılışı için Oğuzlar'a gelecek.

1 Kasım Cuma günü saat 16.00'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez' in katılımıyla açılış töreni gerçekleşecek.

Oğuzlar'ın doğalgaz konforuna kavuştuğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım; "İlçemizin yıllardır özlemle beklediği doğalgazda artık sona geldik. Alt yapısının tamamlanıp aboneliklerin alındığı doğalgaz çalışmalarımız 1 Kasım Saat:16.00'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla Oğuzlar Pazar yerinde yapılacak törenle taçlanacaktır. İlçemizin doğalgaz konforuna kavuşmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız, İl Başkanımız, Milletvekillerimiz,ve Çorumgaz Genel Müdürü Sayın Kasım Kahraman'a ilçem adına teşekkürlerimi iletiyorum. İlçemiz için dönüm noktalarından biri olan doğalgaz açılış törenimizde ilçemizin sevincine ortak olmak için herkesi bekliyorum." dedi.