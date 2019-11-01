Bakan Dönmez Çorum’da

FATİH BATTAR

Dodurga ve Oğuzlar’da doğalgaz verim töreni için Çorum’a gelen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilk önce Çorum Valiliği’ni ziyaret etti.

Bakan Dönmez’i Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Ahlatcı Holdin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı karşıladı.

Valilik ziyareti kapsamında anı defterini imzalayan Bakan Dönmez, Vali Çiftçi’den Çorum ile ilgili brifing aldı. Bakan Dönmez Valilik ziyaretinin ardından Çorum Belediyesi’ni ziyaret edecek.