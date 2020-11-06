Bakan Gül'den acılı aileye taziye ziyareti

FATİH BATTAR

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için Çorum'a gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'deki depremde yakınlarını Yücel ailesinin Bahabey Caddesi'ndeki evini ziyaret ederek, taziyelerini iletti.

Bakan Gül, İzmir'deki depremde anneleri Arife Yücel'in yanı sıra çocukları Lena ve Vera'yı kaybeden, İzmir Adliyesi çalışanlarından Deniz-Nilay Yücel çifti ile Diren ve Feda'nın ailesi Hüseyin-Emine Yücel çiftini ziyaret ederek, acılarını paylaştı.

Bakan Gül ziyaretinin ardından caddede bekleyen esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Ziyarette Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya da yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020, 14:08