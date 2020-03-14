Bakan havaalanı arazisini inceleyecek

FATİH AKBAŞ

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere yarın Çorum’a gelecek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın programı belli oldu.

İlk olarak Osmancık-Merzifon karayolunda inşa edilen Badal tünelinde inceleme yapacak olan Bakan Turhan sonrasında Kırkdilim’e geçecek ve burada yürütülen tünel çalışmalarını inceleyerek son durum hakkında bilgi alacak.

Akkent TOKİ yakınında Celilkırı mevkiinde bulunan havalimanı arazisinde incelemede bulunacak olan Bakan Turhan ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde altgeçit yapılması planlanan yol ile Cemilbey, Mecitözü ve İskilip’te devam eden yol çalışmalarını inceleyecek.

Valiliği ziyaret edip burada istişare toplantısı yapacak olan Bakan Turhan, Belediye ziyaretinin ardından Çorum’dan ayrılacak.