Bakan Kasapoğlu'ndan Valiliğe ziyaret

FATİH BATTAR

AK Parti İl Teşkilatı tarafından düzenlenen 'Vefa İftarı'na katılmak üzere Çorum’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çorum Valiliği’ni ziyaret etti.

AK Parti Milletvekilleri Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Müşaviri Zeki Gül, önceki dönem Çorum Milletvekilleri Salim Uslu ve Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve MHP İl Başkanı Agah Karapıçak'ın da hazır bulunduğu ziyarette Bakan Kasapoğlu, bir süre Vali Mustafa Çiftçi ile görüştü.

Kasapoğlu, Valilik ziyaretinin ardından TSO Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen 'Vefa İftarı'na iftar programa geçti.

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2022, 22:42