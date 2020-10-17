Bakan Kasapoğlu’ndan ÇORBİS’e tam not

M.BURAK YALÇIN

Çorum Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay hizmete açılan Çorum Akıllı Bisiklet Uygulaması (ÇORBİS) Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’ndan tam not aldı.

Çorum ziyaretinde Kadeş Barış Meydanı’nda bulunan ÇORBİS istasyonunu ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, bu uygulamalara çok önem verdiklerini ve yaygınlaşması gerektiğini belirterek, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu’na ÇORBİS hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da 5 noktada istasyon olduğunu, kısa süre içerisinde 8 bin aboneye ulaştıklarını söyledi.

Bakan Kasapoğlu daha sonra Vali Mustafa Çiftçi ve Başkan Aşgın ile bisiklete binerek tur attı.