Bakan Kirişçi ile telefonda görüştüler

FATİH AKBAŞ

Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ile İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, İskilip Ziraat Odası Başkanı Mücahid Şahin'i ziyaret ettiler. Ziyarette ilçenin tarımsal faaliyetleri ile ilgili istişarelerde bulunuldu.

Ayrıca AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu’nun Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi’ye hayırlı olsun ziyareti sırasında yapılan görüntülü bağlantıda Bakan’a çiftçinin talepleri ile ilgili bilgi verildi.

Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan görüşmede Bakan Kirişçi’ye çiftçinin makine ve ekipman desteği talebini iletti.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi ise tarım ve hayvancılıkta bereketli bir sezon olmasını dileyerek, “Her zaman çiftçimizin yanındayız” dedi ve başarılar diledi.

İskilip Ziraat Odası Başkanı Mücahid Şahin ise Bakan Kirişçi’yi İskilip’e davet etti. Ziyarette İskilip Ziraat Odası delegeleri ile yöneticileri de hazır bulundu.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2022, 18:30