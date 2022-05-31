Bakan Murat Kurum’dan projelere destek

Çorum heyeti Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Çorum’da devam eden ve yapılacak olan yatırımlara destek sağlamak amacıyla Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret etti.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Zübeyir Tuncel, AK Parti İl Başkan Yardımcısı İlknur Göktepe’nin de hazır bulunduğu ziyarette Çorum’da yapılması planlanan projeler ele alındı ve bakandan destek istendi.

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Çorum Belediyesi’ne sağlanacak desteklerle ilgili, “Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz tarafından 14 Bin m2’lik meydanın tahsisini Çorum Belediyesi’ne yapacağız. Tarihi Çorum Meydanı projesinde kamulaştırma çalışmaları için 10 milyon TL destek vereceğiz. Tarihi Meydan Projesi için İlbank’tan 30 milyon TL, arasta restorasyonu için de yine İlbank’tan 10 milyon TL kredi sağlayacağız. Tarihi Çorum Kalesi’nin bedenlerinin güçlendirilmesi için hayata geçirilecek proje için 5 milyon TL destek vereceğiz. İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ni IPA 3 kapsamına alacak, Gazi ve İnönü Caddelerinin cephe sağlıklaştırmaları için 3 milyon TL, sıfır atık projeleri için 1 milyon TL, yeraltı konteynır çöp alma aracı alımı için de 1,5 milyon TL hibe vereceğiz. Çorum’umuza hayırlı olsun.” dedi.

Ayrıca, Onkoloji Merkezi için 4 milyon, köylere asfalt için 3 milyon, iki adet çöp arabası, 500 çöp konteynırı, Uğurludağ İlçesi 43 köyün içme suyu ihtiyacının karşılandığı Şendere göleti için 3.500.000 ödenek sağlandı.

‘2023 TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ OLACAK’

Bakan Kurum’a Çorum heyetine gösterdiği yakınlık ve misafirperverliği için de ayrıca teşekkür eden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, “Eser ve hizmet siyasetimizde, istiklal ve istikbal davamızdan taviz vermeden, samimiyet ile çalışacağız, çabalayacağız ve yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Biz eser üreten, eser siyaseti yapan ve her zaman hizmet üreten bir partiyiz. Bu noktada da milletimizin gözünün içine baktık, her zaman gözünü kulağını dinleyen tarafta olduk. Onlarla gönül gönüle, omuz omuza hareket ettik. Ve bundan sonra da güçlü AK Parti teşkilatlarıyla inşallah 2023 yılında da Cumhurbaşkanımızı tekrar başkomutan ilan etmek, tekrar bu hizmet siyasetinin hikayesine devam etmek üzere gece gündüz çalışacağız. 2023 bizim için bir final değil, büyük ve güçlü Türkiye için yeni bir milat, yeni bir başlangıç olacaktır”dedi.

BAKAN KURUM’A TEŞEKKÜR

Çorum ile ilgili kendisine sunulan projelere verdiği destek sözü için Bakan Kurum’a teşekkür eden Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, “Amacımız, ilk günkü aşkla, ilk günkü heyecanla, o birlik beraberlik ruhu içerisinde bunu yürütmektir. Tevazu içerisinde samimiyetle yürütmektir. Bugüne kadar bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz”şeklinde belirtti.

‘BAKANIMIZ HER ZAMAN BİZLERİN YANINDA OLDU’

Çöplü Arastası Restorasyonu, Tarihi Çorum Meydanı, Kale restorasyonu ve etrafı kentsel dönüşüm projesi, tarihi kültür yolu cephe sağlıklaştırması, Gazi ve İnönü Caddeleri cephe sağlıklaştırması projesi, spor temalı millet bahçesi projesi, ileri biyolojik atık su arıtma tesisi gibi Çorum’u 2053 ve 2071 vizyonuna taşıyacak önemli projelerin hayata geçirilmesi ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a bilgiler veren Başkan Aşgın, Tarihi dokunun ayağa kaldırılmasına yönelik yaptıkları çalışmaların şehre yeni bir yüz kazandırdığını ifade ederek, “Göreve geldiğimiz günden beri Çoruminia, Dikiciler Arastası Restorasyonu, Saat Kulesine bakan dükkânların cephe sağlıklaştırması, Veli Paşa Hanı restorasyonu, Tarihi Çeşmelerin Restorasyonu, Kültür Yolu Projesi ve daha birçok projeyi hayata geçirdik. Çok sayıda da üzerinde çalıştığımız projemiz var. Sayın Bakanımızın bu süreçlerin tamamında çok büyük desteklerini gördük. Sayın Bakanımız her zaman bizlerin yanında oldu. Tüm hemşehrilerim adına kendisine şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu. (Haber Merkezi)