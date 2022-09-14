Bakan Muş’tan Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın’a ziyaret

M.BURAK YALÇIN

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Çorum’a gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Çorum Belediyesi ile Çorum Valiliği’ni ziyaret etti.

İlk olarak Belediye’yi ziyaret eden Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ziyarette Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerde Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ile Erol Kavuncu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve MHP İl Başkanı Agah Karapıçak da hazır bulundu.

Bakan Muş’un sonraki durağı ise Çorum Valiliği oldu.

Şeref defterini imzalayan Muş, daha sonra makama geçerek Vali Çiftçi’den şehirle ilgili bilgi aldı.