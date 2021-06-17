Bakan Selçuk, Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesini ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Batman'ın Kozluk ilçesinde 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Çorumlu müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesini ziyaret etti.
Ailenin Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki evine giden Selçuk'u, baba Sadık Yalçın karşıladı.
Selçuk, daha sonra Karabük Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" etkinliğine katıldı.
Şehit Şendoğan Topçu İlkokulu sınıf öğretmeni Halil Bulut ve öğrencilerin türkü söylediği programda, müzik öğretmenleri şehit öğretmen Yalçın için "Mağusa Limanı" şarkısı seslendirdi.
Basına kapalı devam eden programda Selçuk, öğretmenlere hitap etti.