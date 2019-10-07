EROL TAŞKAN
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Mustafa Çiftçi’yi arayarak İskilip Yukarı Örenseki Köyü’nde evleri yanan vatandaşlara geçmiş olsun dileğini iletti.
Yangında evlerini kaybeden vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Süleyman Soylu’nun, yangın hakkında Vali Mustafa Çiftçi’den bilgi aldığı öğrenildi.
Bakan Soylu’dan Vali Çiftçi'ye geçmiş olsun telefonu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Mustafa Çiftçi’yi arayarak İskilip Yukarı Örenseki Köyü’nde evleri yanan vatandaşlara geçmiş olsun dileğini iletti.
EROL TAŞKAN
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