Bakan Soylu’dan Vali Çiftçi'ye geçmiş olsun telefonu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Mustafa Çiftçi’yi arayarak İskilip Yukarı Örenseki Köyü’nde evleri yanan vatandaşlara geçmiş olsun dileğini iletti. 

Bakan Soylu’dan Vali Çiftçi'ye geçmiş olsun telefonu

EROL TAŞKAN
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Mustafa Çiftçi’yi arayarak İskilip Yukarı Örenseki Köyü’nde evleri yanan vatandaşlara geçmiş olsun dileğini iletti. 
Yangında evlerini kaybeden vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Süleyman Soylu’nun, yangın hakkında Vali Mustafa Çiftçi’den bilgi aldığı öğrenildi. 

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