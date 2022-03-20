Bakan Varank, Ece’nin yeni tesislerini gezdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Çorum programı kapsamında Ece Holding iştiraki olan ve dolaylı yabancı ortaklıkla yeni kurularak üretime başlayan ISV Saniter Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin duş teknesi ve vitrifiye seramik sıhhi tesisat malzemeleri üretim tesislerini ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a ziyaretinde Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile beraberindeki heyet eşlik etti.

Fabrika gezisinde yeni teknolojik yatırımlar ile ilgi Bakan Varank’a bilgiler veren Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, üretim süreçleri ve ihracat konularında da bilgiler aktardı.

Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, ziyaretin anısına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a plaket takdim etti. (Haber Merkezi)